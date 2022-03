Pabllo Vittar agita os fãs chilenos com show no Lollapalooza Chile

Segundo o setlist, a apresentação contou com os hits 'Flash Pose', 'Ultra Som', 'Disk Me', 'Problema É Seu', 'Amor de Q', 'Zap Zum', 'K.O.', 'Sua Cara' e até a sua parceria musical com Lady Gaga, a versão remixada de 'Fun Tonight'. E quem estava no local revelou que Vittar até desceu na plateia para ficar mais pertinho dos fãs.