Pete Davidson já conheceu os filhos de Kim Kardashian?

Em fevereiro, Kanye compartilhou no Instagram uma conversa de texto supostamente com a estrela do SNL, na qual o comediante expressou a esperança de poder conhecer as crianças "um dia" e que eles "seriam todos amigos". Kanye legendou o post: "NÃO, VOCÊ NUNCA VAI CONHECER MEUS FILHOS".

No fim de semana passado, a rivalidade de Kanye e Pete se intensificou. O comediante quebrou o silêncio e respondeu publicamente às postagens do rapper sobre ele, por meio de capturas de tela de uma troca de texto entre os dois, postadas no Instagram de seu amigo Dave Sirus e verificadas por uma fonte próxima ao rapper. Quando Kanye perguntou onde ele estava, Pete disse: "na cama com sua esposa" e anexou uma selfie de si mesmo. Ele também disse que estava em um hotel em Beverly Hills e o convidou para encontrá-lo em seu quarto e conversar.