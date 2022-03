Por que Pete Davidson não vai mais viajar para o espaço com a Blue Origin

"O 20º voo da Blue Origin de New Shepard mudou para terça-feira, 29 de março", twittou a Blue Origin nessa quinta-feira, 17 de março. "Pete Davidson não pode mais se juntar à tripulação do NS-20 nesta missão nos próximos dias".

Embora Pete, de 28 anos, ainda não tenha falado publicamente sobre essa mudança de plano, é possível que sua agenda de trabalho lotada o tenha impedido de viajar. Além do SNL, ele está atualmente no meio das filmagens do filme The Home on the East Coast—onde ele surgiu no set todo coberto de sangue o início desta semana.