BBB 22: Naiara Azevedo bate-boca ao vivo e Jade Picon expõe estrelismo

Por sua vez, a terceira eliminada do BBB 22 não aceitou a crítica e deu sua justificativa. "Eu vou te responder diretamente. Eu saí atrasada do hotel, me falaram que eu ia me arrumar aqui, eu levei quase uma hora e meia no trânsito, eu tive que arrumar meu cabelo, fazer maquiagem todo esse tempo, tivesse desgaste."