Daniel Radcliffe revela por que não quer estrelar 'Harry Potter and the Cursed Child'

Embora ele esteja pendurando suas vestes da Grifinória por enquanto, os Potterheads poderão vê-lo na telona em breve. Ele está estrelando Weird: the Al Yankovic Story, um filme biográfico sobre o músico e cantor de paródia cômica "Weird Al".

Daniel contou detalhes engraçados que aconteceram no set, lembrando uma interação entre ele e o artista de 62 anos, conhecido por músicas como "Trapped in the Drive-Thru" e "White & Nerdy".

"Eu fiz uma cena outro dia e Al veio até mim depois e disse: 'Essa é a coisa mais estranha que você já teve que fazer?'", Daniel lembrou durante a entrevista. "Eu pensei, 'Está no meu Top 2, com o único outro sendo Paul Dano me montando como um Jet Ski no início de Um Cadáver Para Sobreviver'".