Bruna Marquezine relembra rótulo de 'namorada de Neymar': "Eu era diminuída"

"Fui uma das poucas crianças que fechou com a Globo, e tive contrato fixo até sair de lá. Mas começava a acreditar que minhas conquistas não eram boas o suficiente, que eu não era digna daquele lugar, que eu só era boa quando era criança e depois disso eu enganei e fui levando as pessoas no carisma. Foram anos vendo as pessoas [do meio artístico] fazendo eu duvidar do meu valor, do meu esforço."