Mano Brown diz que nunca ouviu 'Mano a Mano' e revela convidados da 2ª temporada

Mano Brown promete voltar com sua intelectualidade e as diferentes opiniões de seus novos convidados do Mano a Mano. Na tarde desta quinta-feira, 17, Mano Brown reuniu a imprensa para contar detalhes da segunda temporada de seu podcast e revelar o sucesso do projeto.

A primeira temporada contou com 16 episódios e convidados que despertam a curiosidade do público, como Glória Groove, Karol Conká e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sendo este o mais ouvido do Brasil.