Rob Kardashian ganha tributos cheios de amor da família em seu aniversário

Khloé Kardashian compartilhou uma galeria com adoráveis fotos de família no Instagram junto com sua mensagem para "o melhor irmão do mundo!"

"Meu pequeno duende, meu ás na vida! Você tem sido meu melhor amigo desde o minuto em que nasceu e sinto muito por te contar isso, mas seremos melhores amigos até o fim dos tempos, por todas as vidas. Você está preso a mim garoto", escreveu Khloé.

"Espero que você saiba como você é demais. Você é uma das minhas pessoas favoritas neste planeta. Eu quero que você saiba como sou honrada por ser sua irmã. Eu faria qualquer coisa por você! Você é meu melhor amigo! De verdade, você é o cara mais engraçado que eu conheço! Nunca mude seu espírito gentil e histericamente bobo!! Continue a encontrar o seu melhor. Continue a manter sua cabeça erguida enquanto você encontra seu caminho nesta vida insana. Continue sendo o melhor pai que você pode ser".