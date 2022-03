Tristan Thompson compartilha mensagem enigmática em meio a drama de paternidade

Enquanto o drama de paternidade do jogador do Chicago Bulls com Maralee Nichols continua a se desenrolar publicamente, ele compartilhou uma mensagem enigmática em seus Stories, no Instagram, no dia 16 de março.

"Deixe o passado guiá-lo ao invés de fazer você se sentir culpado", dizia a mensagem. "Deixe o futuro excitar você, ao invés de deixá-lo ansioso. Deixe o presente ser um presente para você se sentir vivo, ao invés de uma maldição que faz você viver no passado ou no futuro".

Embora não esteja claro o que motivou o último post de Tristan, ele ocorre mais de um mês depois que Maralee – que deu à luz o terceiro herdeiro do jogador da NBA, Theo Thompson, em dezembro – alegou que ele não estava apoiando seu filho.