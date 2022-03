Tiago Abravanel fala sobre a importância da representatividade drag no Brasil

'Queen Stars' é o novo reality show musical pra lá de colorido da HBO Max que vai lançar o primeiro trio drag do Brasil. Com apresentação de Pabllo Vittar e Luísa Sonza, 20 drags irão fazer uma apresentação todas as semanas e ser julgadas por Vanessa da Mata, Tiago Abravanel e Diego Timbó, que avaliarão as habilidades de canto, dança e performance de cada uma e decidirão quem serão as três vencedoras.