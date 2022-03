Kim e Khloé Kardashian combinam looks em almoço com Kendall Jenner

Nessa quarta-feira, 16 de março, a dupla saiu com looks coordenados para almoçar com Kendall Jenner no Lavo Ristorante, hotspot de West Hollywood.

Enquanto Kendall usou um vestido cinza curto e botas pretas até o joelho para a ocasião familiar, Kim e Khloé optaram por manter o visual monocromático. A dona da SKIMS usou uma jaqueta preta e saia com botas e luvas combinando, enquanto a fundadora da Good American arrasou com calça de couro envernizada, top e saltos. Para completar, as duas usaram maxi óculos de sol futuristas.