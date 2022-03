Kanye West é suspenso do Instagram por 24 horas

Bennett Raglin/Getty Images

No dia anterior, em um post do Instagram excluído desde então, Dave Sirus compartilhou uma captura de tela de uma conversa de texto entre Kanye e Pete (amigo de Dave e co-escritor de King of Staten Island).

"Decidi que não vou mais deixar você nos tratar dessa maneira e cansei de ficar quieto", dizia uma mensagem de Pete. "Cresça, por**".

No dia 14 de março, uma fonte familiarizada com a situação disse exclusivamente ao E! News que Pete parou de ficar em silêncio quando se trata dos comentários de Kanye sobre sua namorada – e ex de Kanye – Kim.

"Ele não se importou quando Kanye estava vindo atrás dele, mas quando se trata de Kim e das crianças, ele não vai deixar isso acontecer mais", disse a fonte na época. "Ele não está mais em silêncio."