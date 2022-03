Sabrina Sato deixa Record TV após 8 anos para entrar no 'Saia Justa'

Sabrina também se recordou do convite para fazer parte da Record TV.

"Eu era uma menina, tinha sotaque carregado do interior, com traços orientais. Vários rótulos que eu carregava comigo, e eles me receberam como uma rainha. Recebi amor. Fui bem cuidada, respeitada, e ouvida por todos, e é por isso que hoje estou com meu coração tão apertado. Este é um dos momentos mais difíceis da minha carreira", revelou ela.