Fã tenta invadir casa de Diogo Nogueira e ameaça Paolla Oliveira

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira, que levantaram rumores de casamento, levaram um baita susto! Uma pessoa que se diz fã de Paolla e Diogo tentou invadir a casa do cantor na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

As informações dadas inicialmente por Fábia Oliveira, do site Em Off, foram confirmadas pela assessoria dos artistas. Segundo relatos, o suposto admirador teria passado pela cancela do condomínio e ainda teria ameaçado a atriz.