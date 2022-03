Kim Kardashian revela tatuagem de Pete Davidson que diz, "Minha namorada é advogada"

Tão forte, de fato, que a estrela do Saturday Night Live está indo além para mostrar seu amor pela fundadora da SKIMS. Como Kim, de 41 anos, revelou no episódio desta quarta-feira, 16 de março, do The Ellen DeGeneres Show, Pete, de 28 anos, tem várias tatuagens dedicadas a ela.

Quando a apresentadora Ellen DeGeneres perguntou sobre as recentes especulações de que Pete tinha o nome dela tatuado no peito, Kim confirmou que "ele tem algumas tatuagens, algumas fofas". No entanto, Kim esclareceu que o tributo "KIM" não é uma tatuagem, "na verdade é uma marca".