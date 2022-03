Força e muita resistência: O que rolou na estreia da 2ª temporada de Juju Boot Camp

Manu Delai, de 38 anos, foi sincera: "Sou muito observadora. Primeiro eu estudo o terreno e a partir do momento que eu sinto confiança e energia, eu consigo me abrir melhor". Já Amanda Manoela, de 27 anos, disse: "Não é só o corpo que me levou a entrar no mundo fitness, foi a busca de melhora pra mim, como pessoa. Passei por muitos momentos de ansiedade e depressão. Acredito que cada um tem suas dificuldades, mas todo mundo é capaz de mudar".

"Eu sou muito movida a esporte. Eu estou aqui pelo desafio, pela oportunidade de me autoconhecer, acessar algumas dificuldades minhas, o medo do fracasso", conta Carol Martins, de 40 anos.