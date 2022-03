BBB22: Eliezer sobre eliminar brother do quarto grunge: "Tem que ir os três"

Nessa terça-feira, 15, Vinícius, do quarto lollipop, foi o oitavo eliminado do reality em paredão com Gustavo e Scooby, com 55,87% dos votos.

Ele se despediu dos lollipopers com um abraço e Eliezer chorou com a partida do amigo. "Cuidem dele, pelo amor de Deus!", pediu Vini.

"Quando eu cheguei aqui, recebi 19 corações do Queridômetro. Saio com todos os corações. Se cada um aqui me deu um pouquinho do seu coração, vou deixar um pouquinho do meu também. Posso ser amado, abraçado, eu posso ser eu. Não quero sair triste", finalizou o brother.