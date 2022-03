Jonathan Bailey revela segredos sobre cenas de sexo em 'Bridgerton'

Bailey disse ao The Sunday Times no domingo, 13 de março, que "a palavra B", como ele a chama, é sobre "sexo, sexo, sexo". Mas nesta temporada, ele está em busca de mais do que apenas sexo, pois encontra seu par em Kate Sharma (Ashley)—a personagem principal de O Visconde que Me Amava, de Julia Quinn, o segundo livro da série de ficção no qual Bridgerton se baseia.

Ele explicou que o que faz a série se destacar é que as cenas são do "olhar feminino". Ele também acrescentou que os coordenadores de intimidade estão de prontidão, "para que ninguém entre em uma cena tremendo, se preocupando com o que vai acontecer—se você estiver preocupado, pode falar com eles".