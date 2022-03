Daniel Radcliffe faz aparição rara com namorada de longa data em tapete vermelho

A estrela de Harry Potter e sua namorada de longa data chegaram ao tapete vermelho juntos nessa segunda-feira, 14 de março, para a estreia de seu último filme, The Lost City, em Nova York, que também conta com Sandra Bullock, Channing Tatum e Brad Pitt no elenco.

Daniel e Erin – que estão namorando desde 2012 – usaram looks combinando em preto e branco enquanto faziam sua primeira aparição juntos no tapete vermelho em mais de sete anos. A última vez que Daniel e a atriz de Good Girls Revolt estiveram juntos em um tapete foi no Tony Awards, de 2014, onde ele foi indicado por seu papel em The Cripple of Inishmaan.