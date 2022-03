Pocah tira sarro de si mesma após ser internada em hospital por segurar gases

Segundo o relato da cantora, ela comeu vários lanches com seus amigos e depois foi dormir ao lado de seu namorado. Durante a noite, Pocah revelou que sentiu vontade de soltar pum, mas não fez isso porque ficou com vergonha de estar junto com o amado. Após algumas horas, ela acordou com uma dor abdominal forte e teve que ser hospitalizada para realizar mais exames.