Bella Hadid esclarece rumores sobre cirurgia plástica

Andrew H. Walker/Variety/Shutterstock

"Eu era a irmã mais feia", Bella disse à Vogue. "Eu era a morena. Eu não era tão legal quanto a Gigi, não era tão extrovertida. Isso é realmente o que as pessoas diziam sobre mim. E, infelizmente, quando você ouve coisas tantas vezes, você simplesmente acredita".

"Eu sempre me pergunto, como uma garota com incríveis inseguranças, ansiedade, depressão, problemas de imagem corporal, problemas alimentares, que odeia ser tocada, que tem ansiedade social intensa - o que eu estava fazendo entrando nesse negócio?", ela continuou. "Mas com o passar dos anos me tornei uma boa atriz. Vesti uma cara muito sorridente, ou uma cara muito forte. Sempre senti que tinha algo a provar. As pessoas podem dizer qualquer coisa sobre minha aparência, sobre como falo, sobre como ajo. Mas em sete anos eu nunca faltei, cancelei ou cheguei atrasada a um trabalho. Ninguém pode dizer que eu não trabalho pra caramba".