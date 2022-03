Por que Pete Davidson tem sido um "grande parceiro" para Kim Kardashian

Uma das mensagens de Pete dizia: "Decidi que não vou mais deixar você nos tratar dessa maneira e cansei de ficar quieto. Cresça". Pete também defendeu Kim, escrevendo que ela é "literalmente a melhor mãe" que ele já conheceu.

Em uma mensagem de texto separada para Kanye, Pete implorou: "O que você está fazendo com sua família é perigoso e vai assustá-los por toda a vida. Por favor, lide com esses assuntos em particular mano, eu imploro."

Após essa interação, Kanye foi ao Instagram no dia 14 de março para compartilhar uma foto da mochila de sua filha North West, que foi decorada com broches de Kanye, Kim e um alienígena. O rapper escreveu: "Isso estava na mochila da minha filha quando tive permissão para vê-la na semana passada".

Kim, que raramente se envolve com as recentes postagens de mídia social de Kanye, comentou: "Por favor, pare com essa narrativa, você estava aqui esta manhã pegando as crianças para a escola".