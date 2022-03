Khloé Kardashian volta "lentamente" ao mundo do namoro após separação de Tristan

Mais de dois meses depois que Tristan Thompson confirmou que é pai de um menino com Maralee Nichols, a estrela de Keeping Up With the Kardashians está buscando começar de novo, mergulhando no mundo do namoro, uma fonte disse exclusivamente ao E! News.

"Khloé está voltando e está pronta para seguir em frente após Tristan", disse a fonte. "Ela parece aberta a isso e está interessada em sair e se divertir".