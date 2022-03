Sydney Sweeney diz que comentários de Euphoria foram "distorcidos" e defende Sam Levinson

Ela tentou transmitir essa mensagem quando falou ao The Independent, em janeiro, sobre as inúmeras cenas de nudez da segunda temporada, dizendo que o diretor e roteirista "não a fez" se despir caso ela não quisesse. No entanto, as pessoas estavam mais preocupadas com o fato de que originalmente deveria haver ainda mais nudez, com manchetes como, "Sydney Sweeney pediu para cortar cenas de nudez desnecessárias de Euphoria", aparecendo online na época.