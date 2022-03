Pete Davidson fez tatuagem no peito com nome de Kim Kardashian?

Pete tem mais de 70 tatuagens, algumas das quais foram inspiradas em relacionamentos passados. Ele já teve orelhas de coelho tatuadas atrás da orelha esquerda em homenagem ao álbum Dangerous Woman, de sua ex Ariana Grande.

A foto em questão fazia parte das mensagens de texto entre Pete e o ex-marido de sua namorada, Kanye West, compartilhadas e depois excluídas, pelo amigo do comediante, Dave Sirus, em meio ao drama da estrela do Saturday Night Live com Ye. Dois dias depois que Kim e Pete se tornaram oficiais do Instagram em 11 de março, o rapper de Donda criticou Kim, de 41 anos, nas mídias sociais por mantê-lo longe de seus filhos – North, Saint, Chicago e Psalm – e por continuar a permitir que sua filha mais velha use o TikTok.