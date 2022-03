Gisele Bündchen reage ao retorno do marido Tom Brady à NFL

E, como esperado, a equipe de Tom o está recebendo de braços abertos.

"Tom Brady adora jogar futebol tanto quanto qualquer um com quem eu já estive. Como Tom disse, seu lugar agora é no campo de futebol", disse o técnico do Bucs, Bruce Arians, em um comunicado. "Ele ainda está jogando em nível de campeonato e foi tão produtivo quanto qualquer um na liga na temporada passada. Estamos em êxtase por ele ter decidido continuar jogando e trabalhando para ganhar outro campeonato".

O gerente geral dos Bucs, Jason Licht, também compartilhou sua empolgação com o retorno de Tom, acrescentando: "Estamos entusiasmados que Tom decidiu voltar nesta temporada. Dissemos que deixaríamos todas as opções em aberto para ele se ele reconsiderasse sua aposentadoria e o anúncio de hoje é algo para o qual estamos nos preparando nos últimos dias... Tom é o maior quarterback de todos os tempos que ainda está jogando em nível de elite. Com esta decisão agora tomada, continuaremos avançando com nossos planos de offseason para recarregar esta lista para mais um campeonato".