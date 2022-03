Kourtney Kardashian e Travis Barker revelam planos de ter filho em trailer de The Kardashians

No primeiro trailer oficial de The Kardashians, lançado nesta segunda-feira, 14 de março, Kourtney Kardashian, que tem três filhos com o ex Scott Disick, revela que ela e o noivo Travis Barker "querem ter um bebê" juntos. Os espectadores também têm um vislumbre de uma das visitas do casal ao consultório médico quando iniciam sua jornada.

Em outra parte do trailer, Khloé Kardashian se abre sobre a co-parentalidade com o ex Tristan Thompson, dizendo às câmeras que seu relacionamento é "complicado". Os fãs também podem ouvir Khloé dizendo a Tristan que "a confiança leva tempo".

Enquanto isso, enquanto o casamento de Kim Kardashian com Kanye West chega ao fim, ela está embarcando em uma nova jornada romântica com Pete Davidson, do Saturday Night Live. Como a mãe de Kim, Kris Jenner, diz no trailer: "Este é um relacionamento que eu acho que ninguém esperava".