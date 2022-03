Barack Obama testa positivo para Covid-19

Isa Foltin/WireImage

O ex-político é apenas a mais recente figura mundial a contrair o COVID-19. Em 2020, enquanto estava no cargo, Trump passou três dias no Centro Médico Militar Nacional Walter Reed após testar positivo para o vírus. No mês passado, o Palácio de Buckingham anunciou que a rainha Elizabeth II havia sido infectada com o coronavírus.

"Sua Majestade está com sintomas leves de resfriado, mas espera continuar com tarefas leves em Windsor na próxima semana", disse o comunicado de 20 de fevereiro, em relação à monarca de 95 anos. "Ela continuará recebendo atendimento médico e seguirá todas as orientações apropriadas".

Menos de duas semanas antes, a Clarence House tinha anunciado que príncipe Charles testou positivo para COVID-19 pela segunda vez.