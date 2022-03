Kanye West curte date com Chaney Jones em jogo dos Lakers

O último flagra dos dois, que já foram vistos juntos várias vezes nas últimas semanas, ocorre horas depois que sua ex Kim Kardashian postou fotos no Instagram com o namorado Pete Davidson pela primeira vez.

"Ye está se divertindo com Chaney", disse uma fonte próxima a Kanye ao E! News no início deste mês. "Eles têm passado muito tempo juntos nas últimas duas semanas e ele gosta da companhia dela. Ela viaja com ele e eles estão se divertindo."