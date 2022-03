Grávida, Rihanna brilha em evento da Fenty Beauty

Ela complementou o look, adornando sua crescente barriga com uma delicada corrente de prata e também usou uma pulseira de prata e brincos de argola de diamantes. Quanto à beleza, Rihanna completou o look com um rabo de cavalo alto.

A estrela fez uma pequena dança quando chegou ao evento, enquanto os espectadores aplaudiam, como visto em um vídeo do Instagram postado pela Fenty Beauty. "Mamãe apareceu na @ultabeauty com aquele #FENTYFACE e brilho", dizia a legenda.