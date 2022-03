Lucas é líder pela 2ª vez no BBB22: descubra quem está no VIP

Após o estudante de Medicina ser anunciado como líder, os brothers se reuniram na sala, onde Lucas escolheu as pessoas que estarão no VIP.

Ele inicia dando uma pulseira para Eslovênia, com quem vive romance na casa. "E as três pulseiras vão ser para Nati, que fez a prova comigo, a Lina, que acabou saindo ali no final, e Jessi, você quer sair da xepa?", perguntou o líder, fazendo com que a sister pule de alegria.