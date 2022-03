Kim Kardashian e Pete Davidson oficializam namoro no Instagram

Kim Kardashian e Pete Davidson acabaram de atingir um marco no relacionamento. Kim Kardashian levou seu romance com Pete Davidson para o próximo nível nesta sexta-feira, 11 de março, tornando-se oficial do Instagram em uma série de fotos espontâneas.

Em um carrossel de cliques, a eterna musa de Keeping Up With the Kardashians – vestindo uma jaqueta prateada com franjas, vestido metálico e botas cromadas até a coxa – foi fotografada sentada no chão enquanto o astro do Saturday Night Live deita a cabeça em seu colo. A romântica imagem também mostrou Kim, de 41 anos, parecendo mandar um beijo para o comediante de 28.