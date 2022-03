O que Caitlyn Jenner tem a dizer sobre o novo show das Kardashians?

Caitlyn Jenner está indo muito bem sozinha, obrigada! Sim, Caitlyn Jenner ficará de fora do reality show The Kardashians, do Hulu, que estreia em abril, de acordo com o E! News.

Mas isso não significa necessariamente que haja ressentimentos com a família. "Eu estava lá quando isso começou desde o primeiro dia", escreveu ela, que apareceu em Keeping Up with the Kardashians de 2007 a 2021, em 10 de março no Twitter.