Susana Vieira sobre permanência de Arthur no BBB22: "Jogada da emissora"

Em entrevista no Encontro com Fátima Bernardes, nesta sexta-feira, 11, Susana falou sobre o comportamento de alguns brothers do reality.

Ao relembrar o paredão entre Jade Picon e Arthur Aguiar, a atriz admitiu que se revoltou com o resultado. "A Jade estava comprando briga com o tal do 'pãozinho' que todo mundo ama. Eu não entendi até hoje".