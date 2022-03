Jussie Smollett é condenado a 5 meses de prisão por forjar ataque

À medida que as autoridades continuaram a investigar o incidente, as evidências começaram a mostrar que as alegações de Smollett não batiam. Em uma entrevista coletiva, o superintendente da polícia de Chicago, Eddie Johnson, disse que o ator pagou US$ 3.500 pelos irmãos Olabinjo Osundairo e Abimbola Osundairo para ajudá-lo a encenar o ataque para avançar em sua carreira – uma alegação que Smollett negou.