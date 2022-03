Grimes revela seu status de relacionamento com Elon Musk

"Eu provavelmente me referiria a ele como meu namorado, mas somos muito fluidos", disse a cantora canadense à Vanity Fair em uma entrevista de capa publicada nesta quinta-feira, 10 de março. Mas assim que a matéria foi publicada, Grimes forneceu uma nova atualização no Twitter sobre seu status de relação com o bilionário fundador da Tesla e SpaceX.

"Eu e E terminamos *de novo* desde que essa matéria foi escrita haha, mas ele é meu melhor amigo e o amor da minha vida, e minha vida e arte são para sempre dedicadas a The Mission agora, eu acho que [o escritor] Devin [ Gordon] escreveu essa parte da matéria muito bem. Sique - paz", escreveu ela.