Chloe Cherry, de Euphoria, fala sobre sua luta contra distúrbios alimentares

Sobre seu sistema de apoio

Ao postar uma selfie com Matthew Scott Montgomery e Sirah, a cantora escreveu: "Obrigada por nunca me deixar, mesmo em meus momentos mais sombrios. Por sempre secar minhas lágrimas... mesmo que seja de assistir Moana... obrigada por serem leais, honestos e gratos por cada coisinha. Eu sou muito sortuda de ser melhor amiga de duas almas incríveis, que me inspiram com o talento e a criatividade. Vocês me apoiam em tudo o que eu faço. Vocês viajaram o país todo para me visitar e ficaram comigo em minha casa por dias quando quiseram se certificar de que eu estava bem. Mais importante ainda, vocês nunca me abandonaram como os outros fizeram quando eu estava em meus piores dias. Vocês estavam lá e ouviram sem julgamento. Eu jamais vou conseguir expressar o quando isso significa para mim".