Grimes revela que ela e Elon Musk deram boas-vindas ao segundo filho

Em uma nova entrevista para a Vanity Fair, publicada no dia 10 de março, a musicista de 33 anos revelou que ela e o CEO da Tesla, de 50 anos, deram as boas-vindas para uma bebezinha via barriga de aluguel. O repórter observou que quem anunciou a notícia acidentalmente foi a própria bebê, já que a entrevista aconteceu na casa de Grimes e a pequena começou a chorar no quarto ao lado durante o papo. Isso foi logo após a cantora comentar que o bebê de 22 meses do casal X Æ A-12 Musk, também conhecido como "Bebê X", não estava no local.