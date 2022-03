Kim Kardashian, North West e Penelope Disick se transformam em emo no TikTok

"A constante necessidade de Kanye em me atacar em entrevistas e nas redes sociais na verdade é mais doloroso do que qualquer conta no TikTok que North possa criar", escreveu ela no Instagram Story na época. "Como a principal provedora e cuidadora de nossos quatro filhos, eu estou fazendo o meu melhor para proteger a nossa filha enquanto também permito ela expressar a sua criatividade do jeito que deseja, com supervisão adulta – porque isso faz ela feliz".