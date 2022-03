Como Khloé Kardashian se sente ao abordar publicamente o escândalo de Tristan Thompson

Se você acompanha as Kardashians, certamente conhece a história de Khloé Kardashian e Tristan Thompson. Mas o novo reality show de Khloé e a sua família, The Kardashians, abordará as últimas manchetes em torno de Tristan ter um filho com Maralee Nichols?

"Eu gostaria de nunca ter que falar sobre isso porque não é uma coisa divertida de se falar", disse a estrela à Variety em uma nova entrevista publicada em 9 de março. "Mas é parte da minha jornada na vida, então veremos isso no show."