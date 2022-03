Diretor de Pantera Negra, Ryan Coogler, foi confundido com ladrão de banco

"O caixa do banco então recebeu uma notificação de alerta da conta do Sr. Coogler e rapidamente avisou seu gerente que [Coogler] estava tentando roubar o banco. O 911 foi alertado e respondeu", disse o relatório da polícia, acrescentando: "Foi determinado mais tarde pelo oficial que o incidente é um erro do Bank of America e que o Sr. Coogler nunca esteve errado e foi imediatamente retirado das algemas." Os passageiros masculinos e femininos do SUV também foram liberados, com uma explicação do incidente e um pedido de desculpas pelo erro do Bank of America".

O relatório da polícia também disse que Coogler solicitou o nome e os números do crachá de todos os policiais.

No dia 9 de março, o Bank of America disse em comunicado ao E! News, "Lamentamos profundamente que este incidente tenha ocorrido. Nunca deveria ter acontecido e pedimos desculpas ao Sr. Coogler."