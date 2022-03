Jade Picon em primeira live após o BBB 22: "Fui autêntica do começo ao fim"

"Fui autêntica do início ao fim. O BBB traz a oportunidade de você ver todas as suas qualidades, defeitos, fraquezas, tudo. Para você analisar e poder tirar o melhor disso. Aqui fora você consegue assistir e se transformar ainda mais. Sinto que para uma garota de 20 anos, eu fiz tudo o que podia. Eu me sinto muito feliz com minha trajetória, de ter priorizado o jogo, de ter tentado equilibrar o coração com a razão e as estratégias. Tem que ser muito forte para estar lá dentro, estou orgulhosa de mim. Foi mágico".