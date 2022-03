Kim Kardashian revela se Pete Davidson estará no reality do Hulu

As Kardashians também abordarão o divórcio em andamento de Kim com Kanye "Ye" West, pai dos quatro filhos do ex-casal. O artista de rap também aparecerá pessoalmente no programa, já que ele filmou cenas para a série da Hulu antes de seu relacionamento terminar e muito antes de começar a insultar Pete no Instagram e com sua música.

Sobre o assunto de seu ex, Kim disse à Variety: "Acredito em defender publicamente e criticar em particular. Acho que nunca criticaria o pai dos meus filhos no meu programa de TV... Eu sempre respeito muito o que as crianças vão ver. A realidade é que somos sempre uma família. Sempre teremos amor e respeito um pelo outro. E mesmo que haja momentos em que possa não parecer assim, há tantos momentos que são super positivos. Acho importante que as pessoas vejam que as coisas não são perfeitas o tempo todo, mas que podem melhorar".