Leighton Meester revela se aceitaria retornar à 'Gossip Girl'

De acordo com Leighton Meester – que, como os fãs sabem, interpretou a It Girl do Upper East Side, Blair Waldorf, na série original de Gossip Girl – ela está aberta à ideia de um possível retorno para o reboot da HBO Max.

"Sim, eu não sei - quero dizer, sabe, eu estou fazendo entrevistas hoje, isso foi perguntado algumas vezes, eu vou dizer, 'eu não sei talvez'", disse ela à Fox 5 New York em uma entrevista recente. "Eu vou dizer, sabe... eu assisti a nova versão, eu acho que é realmente incrível".