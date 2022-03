Por que novo look de Chris Pine está dando o que falar nas redes sociais?

Não está confirmado o que motivou Chris a deixar a barba e o cabelo na altura dos ombros, mas ele tem um novo filme em andamento que pode explicar o fato.

De acordo com o Deadline, Chris estrelará Poolman, no qual ele também é o diretor, e interpreta "Darren Barrenman, um sonhador infeliz e aspirante a filósofo que passa seus dias cuidando da piscina do bloco de apartamentos Tahitian Tiki na ensolarada Los Angeles, e invadindo as reuniões do conselho da cidade com seus vizinhos Jack [Danny DeVito] e Diane [Annette Bening]." De acordo com o Deadline, o novo filme também contará com "algumas participações especiais divertidas".