Luana Piovani critica saída de Jade Picon e permanência de Arthur Aguiar no 'BBB 22'

"E só pra finalizar, eu vi várias pessoas me marcando num discurso super querido e divertido do Pedro falando: 'No Dia Internacional, não vamos deixar as mulheres fazerem nada, a gente vai ficar aqui em casa cuidando de tudo e elas não vão ter que se mexer'. É o que todo homem faz, né, gente? No Dia da Mulher dá uma rosa, dá um chocolate, dá um cartão. Mas o Pedro nem prato da mesa tirava na minha época, as roupas estavam sempre no chão. Mas, no Dia da Mulher, eles deixam a mulher não ter que lavar a cozinha. Que loucura, né? Quanta generosidade. Ele é uma pessoa maravilhosa, mas na minha época, não tirava nem o prato da mesa, tampouco as roupas do chão", finalizou.