Jade Picon recusa abraço de Arthur Aguiar ao deixar 'BBB 22' e Leo Picon diz: "Ele é a nova Juliette"

"O Arthur, no dicionário aqui, para você entender, o Arthur é a nova Juliette. Você escolheu o inimigo errado. Você se associou às pessoas erradas."

Leo, que já havia mostrado sua indignação com as aliadas da irmã no BBB, concluiu: "A Laís fez eu gostar mais do Arthur, do que desgostar dele. Pra você começar a entender assim o dicionário da onde você se meteu".