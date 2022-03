Juliette revela que teve diagnóstico de aneurisma: "Me despedi"

Juliette Freire revelou que foi diagnosticada com um aneurisma em agosto do ano passado. Em entrevista no Conversa com Bial, da Globo, nessa terça-feira, 8, Juliette deu detalhes de como reagiu ao saber que tinha a mesma doença que vitimou sua irmã, Julienne.

A jovem de 17 anos faleceu após sofrer um AVC, causado por um aneurisma cerebral que se rompeu. A mãe de Juliette, dona Fátima, também teve um AVC em 2019.