Como Lily Collins, a família real, e mais celebraram o Dia Internacional das Mulheres

Gwyneth Paltrow

Ao lado de uma captura de tela do FaceTime com a filha Apple Martin, a vencedora do Oscar escreveu para seus seguidores no Instagram: "Feliz dia internacional da mulher. Passei a manhã pensando em todas as mulheres incríveis que amo, que me amam muito. Fico pensando sobre as mulheres que conheço desde o jardim de infância ou 7ª série, que estão mais fortes em minha vida do que quase nunca. Mas hoje quero prestar homenagem a uma (tecnicamente quase) mulher à beira disso. Essa mulher me dá esperança para o futuro da irmandade e para o futuro do nosso planeta. E esta mulher me fez a mulher que sou hoje mais do que qualquer outra."