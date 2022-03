Juju Salimeni sobre 2ª temporada de Juju Boot Camp: "Tem muita diferença da Juju da primeira e de agora"

Ganhadora da temporada de estreia, Vivi contou que ajudou as participantes mentalmente, dizendo que se ela conseguiu, as outras também podiam ganhar. "Nós, mulheres, temos uma força que as pessoas não sabem. Quando a gente quer muito, focamos no objetivo. Participar da segunda temporada foi incrível, estar do outro lado. Foi muito especial."

Evelyn, por sua vez, acreditou que seria fácil participar de um reality show feminino com força e emoção à flor da pele. "Eu imaginei totalmente diferente do que foi. Pensei que já tinha passado por todas as emoções possíveis, mas quando cheguei lá, eu pensei: 'não, está faltando [passar] por muita coisa ainda'. Elas são musas, plenas, maravilhosas e tão fortes. Eu saí dali com um aprendizado absurdo na minha vida."